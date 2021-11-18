UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Появились фото задержанных заказчиков покушения на Лещенко

Автор: Артем Горовенко

Офис генерального прокурора опубликовал фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ими оказались гражданин США и его доверенное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГП.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Фото: заказчики покушения на Романа Лещенко (gp.gov.ua)

Напомним, сегодня стало известно, что полиция предотвратила покушение на министра Романа Лещенко. В частности, она ввела в схему подставного киллера.

О деталях читайте в материале "Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко".

Читайте РБК-Украина в Google News
Роман Лещенко