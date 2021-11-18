Появились фото задержанных заказчиков покушения на Лещенко
Офис генерального прокурора опубликовал фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ими оказались гражданин США и его доверенное лицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГП.
По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.
На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.
Фото: заказчики покушения на Романа Лещенко (gp.gov.ua)
Напомним, сегодня стало известно, что полиция предотвратила покушение на министра Романа Лещенко. В частности, она ввела в схему подставного киллера.
О деталях читайте в материале "Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко".