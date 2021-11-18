Появились фото задержанных заказчиков покушения на Лещенко

Офис генерального прокурора опубликовал фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ими оказались гражданин США и его доверенное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГП .

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Фото: заказчики покушения на Романа Лещенко (gp.gov.ua)