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Появились фото задержанных заказчиков покушения на Лещенко

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 18:52
Появились фото задержанных заказчиков покушения на Лещенко Фото: министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Офис генерального прокурора опубликовал фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Ими оказались гражданин США и его доверенное лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОГП.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Фото: заказчики покушения на Романа Лещенко (gp.gov.ua)

Напомним, сегодня стало известно, что полиция предотвратила покушение на министра Романа Лещенко. В частности, она ввела в схему подставного киллера.

О деталях читайте в материале "Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко".

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