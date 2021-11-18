З'явилися фото затриманих замовників замаху на Лещенка

Офіс генерального прокурора опублікував фото затриманих замовників замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Ними виявилися громадянин США та його довірена особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОГП .

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі 20 000 доларів. Їх затримали на передачі завдатку.

На даний момент затриманим повідомили про підозру на вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, викрадення людини та вимагання. Вирішуються питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Фото: замовники замаху на Романа Лещенка (gp.gov.ua)