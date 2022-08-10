Появились фото последствий сегодняшнего обстрела Бахмута
Фото: появились фото последствий сегодняшнего обстрела Бахмута (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Российские военные обстреляли центральную часть Бахмута из РСЗО. Донецкая ОВА показала фото последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Павла Кириченко.
По информации Кириченко, в результате обстрелов по меньшей мере 6 погибших и 3 раненых. Хотя ранее Донецкая областная прокуратура сообщала о 7 жертвах и 6 пострадавших.
Отмечается, что около 11:40 оккупанты атаковали город из РСЗО. Удар пришелся на жилому кварталу.
По предварительным подсчетам, повреждения получили 12 домов, в 4 из них начались пожары.
Напомним, по информации прокуратуры, 10 августа россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии "Ураган".
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