Появились фото последствий сегодняшнего обстрела Бахмута

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Павла Кириченко .

По информации Кириченко, в результате обстрелов по меньшей мере 6 погибших и 3 раненых. Хотя ранее Донецкая областная прокуратура сообщала о 7 жертвах и 6 пострадавших.

Отмечается, что около 11:40 оккупанты атаковали город из РСЗО. Удар пришелся на жилому кварталу.

По предварительным подсчетам, повреждения получили 12 домов, в 4 из них начались пожары.