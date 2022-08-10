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З'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута

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Бахмут, Середа 10 серпня 2022 19:58
З'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута Фото: з'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли центральну частину Бахмута з РСЗВ. Донецька ОВА показала фото наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Павла Кириченка.

За інформацією Кириченка, внаслідок обстрілів щонайменше 6 загиблих і 3 поранених. Хоча раніше Донецька обласна прокуратура повідомляла про 7 жертв і 6 постраждалих.

Зазначається, що близько 11:40 окупанти атакували місто з РСЗВ. Удар прийшовся на житловий квартал.

За попередніми підрахунками, пошкоджень зазнали 12 будинків, у 4 із них зайнялися пожежі.

Нагадаємо, за інформацією прокуратури, 10 серпня росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії "Ураган".

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Донецька область Бахмут
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