З'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута
Фото: з'явилися фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Бахмута (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Російські військові обстріляли центральну частину Бахмута з РСЗВ. Донецька ОВА показала фото наслідків атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Павла Кириченка.
За інформацією Кириченка, внаслідок обстрілів щонайменше 6 загиблих і 3 поранених. Хоча раніше Донецька обласна прокуратура повідомляла про 7 жертв і 6 постраждалих.
Зазначається, що близько 11:40 окупанти атакували місто з РСЗВ. Удар прийшовся на житловий квартал.
За попередніми підрахунками, пошкоджень зазнали 12 будинків, у 4 із них зайнялися пожежі.
Нагадаємо, за інформацією прокуратури, 10 серпня росіяни обстріляли Бахмут з реактивної артилерії "Ураган".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.