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Появились фото последствий обстрела больницы в Красногоровке

Автор: РБК-Украина

В сети появились фото последствий обстрела больницы в Красногоровке Донецкой области, которая принимает пациентов с COVID-19. Там выбило несколько окон и оборвало провода.

Фото опубликованы в Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ходе боевых действий в окрестностях Красногоровки произошло попадание взрывоопасного предмета в дерево. В результате осколками выбило 15 окон в здании первого корпуса Марьинской центральной районной больницы, а также 15 окон двухэтажного хозяйственного здания на территории больницы, еще повреждена ЛЭП, которая питает больницу.

Спасателей ГСЧС в составе Объединенных сил привлекли к расчистке поврежденных конструкций и восстановлению оконных проемов.

Фото: последствия обстрела больницы в Красногоровке (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее сообщалось, что в Красногоровке обстреляли центральную районную больницу, в которой на сегодня проходят лечение 45 человек. Полиция уже квалифицировала этот обстрел как террористический акт.

Также сообщалось, что боевики впервые за год обстреляли автомобиль украинской наблюдательной группы на Донбассе.

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Новости Украины обстрелбольницаКрасногоровка