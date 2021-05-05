В сети появились фото последствий обстрела больницы в Красногоровке Донецкой области, которая принимает пациентов с COVID-19. Там выбило несколько окон и оборвало провода.
Фото опубликованы в Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в ходе боевых действий в окрестностях Красногоровки произошло попадание взрывоопасного предмета в дерево. В результате осколками выбило 15 окон в здании первого корпуса Марьинской центральной районной больницы, а также 15 окон двухэтажного хозяйственного здания на территории больницы, еще повреждена ЛЭП, которая питает больницу.
Спасателей ГСЧС в составе Объединенных сил привлекли к расчистке поврежденных конструкций и восстановлению оконных проемов.
Фото: последствия обстрела больницы в Красногоровке (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, ранее сообщалось, что в Красногоровке обстреляли центральную районную больницу, в которой на сегодня проходят лечение 45 человек. Полиция уже квалифицировала этот обстрел как террористический акт.
Также сообщалось, что боевики впервые за год обстреляли автомобиль украинской наблюдательной группы на Донбассе.