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Боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 05 мая 2021 10:16
Боевики впервые за год обстреляли автомобиль наблюдательной группы на Донбассе Фото: боевики 3 мая обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики впервые с начала момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня от 22 июля 2020 года обстреляли автомобиль украинской стороны общего центра контроля и координации (СЦКК) на Донбассе. Инцидент произошел 3 мая вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"В кунге (кузов универсальный нулевого габарита - ред.) автомобиля наблюдательного группы выявлено два выходных пулевые отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм", - сообщили в штабе.

В ходе верификации было установлено, что автофургон был разрушен в результате обстрела со стороны боевиков около 18:40. Огонь велся из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

"Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня. Указанное грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством нежелания РФ прекратить войну в Украине и свидетельствует о попытках дальнейшей эскалации вооруженного противостояния вдоль линии разграничения сторон", - отметили в ООС.

Фото: боевики 3 мая обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

Также в штабе добавили, что на протяжении марта-апреля оккупанты развернули очередной этап кампании по дискредитации режима прекращения огня на Донбассе.

"Целью спланированного комплекса акций является нивелирование роли СММ ОБСЕ в урегулировании конфликта на Востоке Украины, альтернативная интерпретация согласованного сторонами механизма взаимодействия для реагирования на нарушения режима прекращения огня с последующим продвижением выгодной оккупантам редакции мероприятий, продиктованных русскими кураторами", - пояснили в СЦКК.

Ранее РБК-Украина писало, что вчера в Донецкой области мирный житель подорвался на взрывном устройстве. В результате подрыва он погиб.

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