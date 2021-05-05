RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

З'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці

Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці Донецької області, яка приймає пацієнтів з COVID-19. Там вибило кілька вікон і обірвало дроти.

Фото опубліковано в Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ході бойових дій в околицях Красногорівки сталося потрапляння вибухонебезпечного предмета в дерево. В результаті осколками вибило 15 вікон в будівлі першого корпусу Мар'їнської центральної районної лікарні, а також 15 вікон двоповерхової господарської будівлі на території лікарні, ще пошкоджено ЛЕП, яка живить лікарню.

Рятувальників ДСНС у складі Об'єднаних сил залучили до розчищення пошкоджених конструкцій та відновлення віконних отворів.

Фото: наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Красногорівці обстріляли центральну районну лікарню, в якій на сьогодні проходять лікування 45 осіб. Поліція вже кваліфікувала цей обстріл як терористичний акт.

Також повідомлялося, що бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль української спостережної групи на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України обстрелбольницаКрасногоровка