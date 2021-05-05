В сети появились фото последствий обстрела больницы в Красногоровке Донецкой области, которая принимает пациентов с COVID-19. Там выбило несколько окон и оборвало провода.

Сообщается, что в ходе боевых действий в окрестностях Красногоровки произошло попадание взрывоопасного предмета в дерево. В результате осколками выбило 15 окон в здании первого корпуса Марьинской центральной районной больницы, а также 15 окон двухэтажного хозяйственного здания на территории больницы, еще повреждена ЛЭП, которая питает больницу.

Спасателей ГСЧС в составе Объединенных сил привлекли к расчистке поврежденных конструкций и восстановлению оконных проемов.

Фото: последствия обстрела больницы в Красногоровке (facebook.com/MNS.GOV.UA)