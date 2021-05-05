У мережі з'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці Донецької області, яка приймає пацієнтів з COVID-19. Там вибило кілька вікон і обірвало дроти.

Фото опубліковано в Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ході бойових дій в околицях Красногорівки сталося потрапляння вибухонебезпечного предмета в дерево. В результаті осколками вибило 15 вікон в будівлі першого корпусу Мар'їнської центральної районної лікарні, а також 15 вікон двоповерхової господарської будівлі на території лікарні, ще пошкоджено ЛЕП, яка живить лікарню.

Рятувальників ДСНС у складі Об'єднаних сил залучили до розчищення пошкоджених конструкцій та відновлення віконних отворів.

Фото: наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/MNS.GOV.UA)