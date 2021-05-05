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З'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці

Новость на русском → Красногорівка, Середа 05 травня 2021 12:32
З'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці Фото: наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилися фото наслідків обстрілу лікарні в Красногорівці Донецької області, яка приймає пацієнтів з COVID-19. Там вибило кілька вікон і обірвало дроти.

Фото опубліковано в Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ході бойових дій в околицях Красногорівки сталося потрапляння вибухонебезпечного предмета в дерево. В результаті осколками вибило 15 вікон в будівлі першого корпусу Мар'їнської центральної районної лікарні, а також 15 вікон двоповерхової господарської будівлі на території лікарні, ще пошкоджено ЛЕП, яка живить лікарню.

Рятувальників ДСНС у складі Об'єднаних сил залучили до розчищення пошкоджених конструкцій та відновлення віконних отворів.

Фото: наслідки обстрілу лікарні в Красногорівці (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Красногорівці обстріляли центральну районну лікарню, в якій на сьогодні проходять лікування 45 осіб. Поліція вже кваліфікувала цей обстріл як терористичний акт.

Також повідомлялося, що бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль української спостережної групи на Донбасі.

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