Появились фото первого за 20 дней публичного выхода Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на открытии завода по производству удобрений. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало фото с события, сообщает РБК-Украина.

Кима сопровождали несколько высокопоставленных чиновников, в том числе его младшая сестра Ким Е Чжон.

Фото: Ким Чен Ын на открытии завода по производству удобрений / kcna.kp

Напомним, 2 мая СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 20 дней.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть после операции на сердце, которую недавно перенес.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына появились после того, как он пропустил празднование дня рождения своего деда 15 апреля. Его видели за четыре дня до этого на заседании политбюро.

Кроме того, чиновники КНДР якобы начали готовить на замену Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон, которая в случае смерти своего брата должна возглавить Северную Корею.

Также РБК-Украина писало, что в Южной Корее назвали возможную причину исчезновения Ким Чен Ына из публики. В Сеуле предполагают, что причиной исчезновения лидера КНДР может быть не болезнь, а меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.