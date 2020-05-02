З'явилися фото першого за 20 днів публічного виходу Кім Чен Ина

Лідер КНДР Кім Чен Ин побував на відкритті заводу з виробництва добрив. Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) опублікувало фото з події, повідомляє РБК-Україна.

Кіма супроводжували кілька високопоставлених чиновників, в тому числі його молодша сестра Кім Е Чжон.

Фото: Кім Чен Ин на відкритті заводу з виробництва добрив / kcna.kp

Нагадаємо, 2 травня ЗМІ повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з’явився на публіці за останні 20 днів.

Раніше повідомлялося, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти після операції на серці, яку нещодавно переніс.

Чутки про погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина з'явилися після того, як він пропустив святкування дня народження свого діда 15 квітня. Його бачили за чотири дні до цього на засіданні політбюро.

Крім того, чиновники КНДР нібито почали готувати на заміну Кім Чен Ину його молодшу сестру Кім Е Чжон, яка в разі смерті свого брата повинна очолити Північну Корею.

Також РБК-Україна писало, що у Південній Кореї назвали можливу причину зникнення Кім Чен Ина з публіки. У Сеулі припускають, що причиною зникнення лідера КНДР може бути не хвороба, а заходи обережності через спалах коронавірусу.