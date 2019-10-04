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З'явились фото з місця аварійної посадки військового літака у Львові

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 10:12
З'явились фото з місця аварійної посадки військового літака у Львові
Фото: місце аварії (dsns.gov.ua)

Рятувальники опублікували фото з місця події

З'явились фото з місця аварійної посадки літака Ан-12 у Львові. Фото опублікувала прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На оприлюднених фотографіях видно, що літак Ан-12 здійснив жорстку посадку на землю. В результаті посадки було пошкоджено фюзеляж літака та крило.

Фото: місце аварії (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня поблизу Львова сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Близько 7 ранку літак зник з радарів міжнародного аеропорту "Львів". Пізніше екіпаж вийшов на зв'язок та повідомив про аварійну посадку. Рятувальники виявили літак Ан-12 за 1,5 кілометри до злітно-посадкової смуги.

Як писало РБК-Україна, попередньо відомо, що аварійна посадка літака Ан-12 сталася через закінчення пального. За даними рятувальників, в результаті аварійної посадки Ан-12 загинули 3 людини, ще троє постраждали. Доля ще двох людей була невідомою. На місці події триває аварійно-рятувальна операція. Ведуться пошуки зниклих.

Також повідомлялося, що літак Ан-12 авіакомпанії "Україна-Аероальянс" здійснював чартерний вантажний рейс по маршруту Віго, що в Іспанії.

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