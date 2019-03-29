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УЗ объяснила, каким будет график поездов после перевода часов

Новости » Общество    29.03.2019 - 09:09
УЗ объяснила, каким будет график поездов после перевода часов
Иллюстративное фото (twitter.comKravtsov_e)

Время отправления и прибытия в билетах указано с учетом перехода на летнее время

После перевод часов 31 марта поезда отправятся и прибудут по новому времени, который уже указан в билетах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Укрзализныци".

Отмечается, что время отправления и прибытия в приобретенных на 31 марта железнодорожных билетах указан уже с учетом перевода часов на летнее время.

"Во время квантового скачка во времени просим пристегнуться. Поезда Укрзализныци за мгновение одолеют целый час. Внимание: время отправления и прибытия в железнодорожных билетах указано уже с учетом перевода часов на летнее время. Переводим часы 31 марта", - говорится в сообщении.

УЗ объяснила, каким будет график поездов после перевода часовРанее сообщалось, что перед выборами президента, в ночь на 31 марта, состоится перевод часов Украина перейдет на летнее время. Так, в 3:00 по киевскому времени стрелки часов переведут на один час вперед.

РБК-Украина писало, что Европейский парламент 26 марта проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, но станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции. Сегодня законодательство ЕС зобов'обязывает участников блока переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Отметим, в Министерстве здравоохранения ранее подчеркивали, что переход на летнее время не нужен, потому что он нарушает биологический ритм человека.

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