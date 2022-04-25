Появились эхолокационные снимки затонувшего крейсера "Москва"

По словам одесского дайвера-инструктора Ростислава Курочкина, крейсер лег на дно левым бортом, что соответствует сообщению Министерству обороны России и снимкам, на которых был зафиксирован крен на левый порт.

Также судя по снимкам, корпус судна разломался до столкновение с дном, и это говорит о повреждении силового набора в районе надстройки. Кроме того, неподалеку от крейсера увидели вертолет Ми-26. Предположительно, он мог быть задействован в тушении огня на корабле, но Минобороны России не говорило о потерях вертолета данного типа.

Издание пишет, что пока неизвестно, кто проводил эхолокационную съемку, но фото экрана напоминает сонар Atlas Electronik CSU 90, который в регионе есть только на вооружении подлодок Dolphin ВМС Израиля.

Фото: снимки затонувшего крейсера (t.me/dumskaya_net)