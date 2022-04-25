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Появились эхолокационные снимки затонувшего крейсера "Москва"

Фото: российский крейсер "Москва" (wikimedia.org by George Chernilevsky)
Автор: Юлия Бойко

В сети появились эхолокационные снимки затонувшего российского крейсера "Москва" на дне Черного моря. Они подтверждают наличие существенных повреждений на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

По словам одесского дайвера-инструктора Ростислава Курочкина, крейсер лег на дно левым бортом, что соответствует сообщению Министерству обороны России и снимкам, на которых был зафиксирован крен на левый порт.

Также судя по снимкам, корпус судна разломался до столкновение с дном, и это говорит о повреждении силового набора в районе надстройки. Кроме того, неподалеку от крейсера увидели вертолет Ми-26. Предположительно, он мог быть задействован в тушении огня на корабле, но Минобороны России не говорило о потерях вертолета данного типа.

Издание пишет, что пока неизвестно, кто проводил эхолокационную съемку, но фото экрана напоминает сонар Atlas Electronik CSU 90, который в регионе есть только на вооружении подлодок Dolphin ВМС Израиля.

Фото: снимки затонувшего крейсера (t.me/dumskaya_net)

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало фото крейсера "Москва" после взрыва.

На сегодня Министерство обороны России признало гибель только одного моряка с этого корабля. Украинская сторона заявляет, что уничтожила флагман Черноморского флота РФ двумя ракетами класса "Нептун".

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