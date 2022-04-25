З'явилися ехолокаційні знімки затонулого крейсера "Москва"

За словами Одеського дайвера-інструктора Ростислава Курочкіна, крейсер ліг на дно лівим бортом, що відповідає повідомленням Міністерству оборони Росії та знімкам, на яких був зафіксований крен на лівий порт.

Також судячи зі знімків, корпус судна розламався до зіткнення з дном, і це говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови. Крім того, неподалік від крейсера побачили вертоліт Мі-26. Імовірно, він міг бути задіяний в гасінні вогню на кораблі, але Міноборони Росії не говорило про втрати вертольота даного типу.

Видання пише, що поки невідомо, хто проводив ехолокаційну зйомку, але фото екрану нагадує сонар Atlas Electronik CSU 90, який в регіоні є тільки на озброєнні підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.

Фото: знімки затонулого крейсера (t.me/dumskaya_net)