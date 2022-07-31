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Появилась первая реакция на заявление россиян об "атаке" флота в Севастополе

Фото: в Украине опровергли заявление россиян об "атаке" флота в Севастополе (img.depo)
Автор: Мария Кучерявец

Заявления россиян, что утром якобы Украиной был "атакован" беспилотником штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе является откровенной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука во время видеообращения.

"Сообщение о якобы украинской атаке штаба Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - сказал Братчук.

Он также предупредил, что вероятность ракетных атак - высокая: с моря, воздуха и временно оккупированного Крыма.

"Сейчас, по данным Генштаба, в готовности к нанесению ракетных ударов находится два ракетоносителя, они несут на своем борту ракеты "Калибр", - отметил Братчук.

Что этому предшествовало

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что утром якобы был атакован "украинским беспилотником" штаб Черноморского флота в Севастополе и из-за этого пострадали 5 человек.

"Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - заявили оккупационные власти.

Оккупанты отменили парад кораблей

Стоит отметить, что еще за 10 дней до этой провокации РФ отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота на сегодня, 31 июля.

Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Причины отмены парада не сообщались.

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