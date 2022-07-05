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З’явилася нова шахрайська схема: гроші виманюють поштовими посилками

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Україна, Вівторок 05 липня 2022 07:30
З’явилася нова шахрайська схема: гроші виманюють поштовими посилками Фото: нова шахрайська схема діє з використанням посилок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку України попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають посилки "Новою поштою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Схема така: людині приходить SMS про те, що на її ім’я надійшла посилка на відповідне відділення "Нової пошти". Коли людина звертається на "Нову пошту" для отримання посилки, виявляється, щоб її отримати потрібно оплатити гроші за доставку, товар, який надіслали та послугу за пересилання коштів. Вартість може бути невелика, до 200 гривень. Вмістом посилки може бути шматок мила.

У такий спосіб шахраї намагаються заробити, роблячи ставку на те, що сума невелика і що людині стане цікаво дізнатися вміст посилки.

У НБУ закликають бути обачними і не давати можливість шахраям одурити.

"Якщо ви нічого не замовляли та не очікуєте жодних посилок від своїх рідних, не сплачуйте гроші за товар, який вам не потрібен", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Вони спекулюють на темі фінансової допомоги постраждалим, виманюють кошти нібито на допомогу українським військовим або на евакуацію цивільних громадян із небезпечних районів.

Раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.

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Національний банк України
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