Поява F-16 в Україні буде несподіванкою. Пілоти на завершальному етапі навчання

Як зазначив Євлаш, дві групи пілотів в Данії та США проходять опанування безпосередньо F-16, "відточують свою майстерність". "Зараз це один із завершальних етапів", - сказав він.

При цьому Євлаш відмовився називати дату появи літаків в Україні. "Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають", - додав речник.

За його словами, F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.

F-16 для України

Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.

Видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16.

У Пентагоні заявили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.