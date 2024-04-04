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Появление F-16 в Украине станет неожиданностью. Пилоты на завершающем этапе обучения

Фото: F-16 в небе станут сюрпризом для россиян (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские пилоты заканчивают обучение на самолетах F-16 в Дании и США. Появление самолетов в Украине станет неожиданностью для врага.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заву "Радіо Свобода ".

Как отметил Евлаш, две группы пилотов в Дании и США проходят овладение непосредственно F-16, "оттачивая свое мастерство". "Сейчас это один из завершающих этапов", – сказал он.

При этом Евлаш отказался называть дату появления самолетов на Украине. "Не стоит разглашать, чтобы противнику была определенная неожиданность. Конечно, как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам, поскольку все очень ждут", - добавил спикер.

По его словам, F-16 смогут сбивать российские ракеты, терроризирующие украинские города, и противостоять российской авиации, активно использующей управляемые авиабомбы.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина со своей стороны должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16.

В Пентагоне заявили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

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F-16Воздушные силы Украины