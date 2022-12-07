Пояснив на "яскравих" прикладах. Подоляк назвав ключову загрозу безпеці ЄС

Росія завжди інвестує в розкол.Тому РФ під керівництвом президента Володимира Путіна є головною загрозою безпеці ЄС.Тому свідчать посилки з вибухівкою, знайдені в Іспанії, вбивство головного критика голови Чечні Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманова та держпереворот в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Убивство критика в Швеції, спроба держперевороту в Німеччині, посилки з вибухівкою в Іспанії - Росія завжди інвестує в розкол, поляризацію та дестабілізацію. Тролі в інтернеті, ультраправі/ліві на вулиці, вибухівка - це лише інструменти. Путінська РФ - ключова загроза безпеці ЄС", - вважає він. Про що каже Подоляк? Чеченського блогера Тумсо Абдурахманова, якого називають головним критиком голови Чечні Рамзана Кадирова розстріляла група людей у його квартирі у Швеції 2 грудня. Абдурахманов критикував владу Чечні. У 2015 році він виїхав із РФ та отримав статус політичного біженця у Швеції.

У Німеччині проводять масштабну спецоперацію проти екстремістів, які хотіли повалити владу. Правоохоронці затримали понад 20 людей, серед них росіянка.

30 листопада до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований. В Іспанії знайшли загалом уже 7 таких листів. Також 6 грудня, посольство України в столиці Румунії, Бухаресті, також отримало два підозрілі конверти. Також 6 грудня, посольство України в столиці Румунії, Бухаресті, також отримало два підозрілі конверти.