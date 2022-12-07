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Пояснив на "яскравих" прикладах. Подоляк назвав ключову загрозу безпеці ЄС

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Україна, Середа 07 грудня 2022 14:27
Пояснив на "яскравих" прикладах. Подоляк назвав ключову загрозу безпеці ЄС Фото: радник голови Офісу президента Миайло Подоляк
Автор: Наталія Гурковська

Росія завжди інвестує в розкол.Тому РФ під керівництвом президента Володимира Путіна є головною загрозою безпеці ЄС.Тому свідчать посилки з вибухівкою, знайдені в Іспанії, вбивство головного критика голови Чечні Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманова та держпереворот в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Убивство критика в Швеції, спроба держперевороту в Німеччині, посилки з вибухівкою в Іспанії - Росія завжди інвестує в розкол, поляризацію та дестабілізацію. Тролі в інтернеті, ультраправі/ліві на вулиці, вибухівка - це лише інструменти. Путінська РФ - ключова загроза безпеці ЄС", - вважає він.

Про що каже Подоляк?

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