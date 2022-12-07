Объяснил на "ярких" примерах. Подоляк назвал ключевую угрозу безопасности ЕС

Россия всегда инвестирует в раскол. Поэтому РФ под руководством президента Владимира Путина является главной угрозой безопасности ЕС. Этому свидетельствуют посылки со взрывчаткой, найденные в Испании, убийство главного критика главы Чечни Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова и госпереворот в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Убийство критика в Швеции, попытка госпереворота в Германии, посылки со взрывчаткой в Испании - Россия всегда инвестирует в раскол, поляризацию и дестабилизацию. Тролли в интернете, ультраправые/левые на улице, взрывчатка - это только инструменты. Путинская РФ - ключевая угроза безопасности ЕС", - считает он. О чем говорит Подоляк? Чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, которого называют главным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, расстреляла группа людей в его квартире в Швеции 2 декабря. Абдурахманов критиковал власть Чечни. В 2015 году он уехал из РФ и получил статус политического беженца в Швеции.

В Германии проводят масштабную спецоперацию против экстремистов, которые хотели свергнуть власть. Правоохранители задержали более 20 человек, среди них россиянка.

30 ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, который взорвался во время того, как его осматривал комендант. Он получил незначительные ранения и был госпитализирован. В Испании нашли в общей сложности уже 7 подобных писем. Также 6 декабря, посольство Украины в столице Румынии, Бухаресте, также получило два подозрительных конверта.