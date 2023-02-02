Пояснили на пирозі. Як "Укренерго" рахує ліміт світла та хто отримує більше

Як визначаються ліміти для різних регіонів

Через серйозні пошкодження енергосистеми внаслідок ракетних та дронових атак окупантів електроенергії не вистачає. Тому "Укренерго" як оператор системи розраховує доступні ліміти. При цьому враховується, скільки блоків електростанцій можуть виробляти електроенергію (при чому всі великі ТЕС, ТЕЦ і ГЕС України зазнали пошкоджень), стан мережі, попередній рівень споживання у цей період та ще низка інших параметрів.

Які принципи визначення лімітів

Головний принцип - скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути спожито в цей момент. Дисбаланс у декілька відсотків може призвести до аварій у системі.

"Укренерго" пропонує уявити компанію дорослих, яка постійно замовляла на обід пиріг. Кожна людина з'їдала свій шматок без залишку. Усі були ситі, тому довгий час ситуація виглядала так:

Василь (40 років, зріст 190 см, вага 100 кг, заробляє фізичною працею) - замовляв шматок, що складав 40% пирога;

Марія (20 років, зріст 170 см, вага 65 кг) - 20% пирога;

Михайло і Тетяна - традиційно зʼїдали по 15%;

Андрій, найменший учасник обіду, - завжди був задоволеним шматком у 10%.

Зазвичай господиня випікала для них пиріг вагою 1 кг. Але ситуація змінилася і продуктів стало вистачати лише на 500 грамів. Тому шматки усіх гостей зменшили на 50% від замовлених, хоча у їхній долі від цілого пирога це все одно будуть ті ж 40%, 20%,15% і 10%.

Так, у цьому прикладі Василь - це низка регіонів з великою кількістю важливих промислових підприємств та більшою густотою населення. Відповідно, там обсяг споживання буде більшим.

Зменшення чи збільшення лімітів для кожного регіону залежить виключно від розмірів пирога - загального обсягу електроенергії, який здатні виробити українські електростанції після атак росіян. І збільшити чиюсь частку у розподілі лімітів можна лише одним шляхом - зменшивши частку когось іншого.

Як визначається розподіл "пирога"

Для розрахунку граничних обсягів споживання електроенергії кожне обленерго подає до "Укренерго" загальний прогноз споживання по своїй області, що має враховувати міграційні процеси, релокацію підприємств, фактичні зміни у загальному рівні, структурі споживання та середньомісячні температури по регіону. НЕК, у свою чергу, розраховує у відсотках питому вагу кожної області в загальному обсязі споживання.

Отримані відсотки "Укренерго" надає на розгляд Міненергетики, де їх аналізують та погоджують або, при виявленні суттєвих відхилень, надають пропозиції до коригувань.

Наприклад, у січні після перевірки показників виявили, що деякі обленерго у своїх прогнозах враховували значно нижчі температури, ніж є в цьому сезоні, намагаючись збільшити свою частку (ліміти) у загальному обсязі споживання. Міненерго зазначило, що такі розрахунки не відповідають дійсності. Після перерахунку з оновленими даними температури ліміти збільшили, але не на 30-50%, як пропонували обленерго, а на 3% - саме такою, за розрахунками міністерства, є тенденція до зростання споживання. Такий розподіл, з урахуванням актуальних даних, наразі є найбільш коректним.

Після отримання доведених лімітів обленерго розподіляють наявний обсяг електроенергії таким чином: насамперед заживлюється критична інфраструктура (водоканали, теплопостачання, лікарні, оборонні підприємства). Список об’єктів критичної інфраструктури визначають місцеві військові адміністрації.