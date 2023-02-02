RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Объяснили на пироге. Как "Укрэнерго" считает лимит по свету и кто получает больше

Фото: в "Укрэнерго" объяснили, как считаются лимиты по свету (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Лимиты потребления электроэнергии для каждой области определяются от общего объема электроэнергии, которую могут производить украинские электростанции после ряда атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как определяются лимиты для разных регионов

Из-за серьезных повреждений энергосистемы в результате ракетных и дроновых атак оккупантов электроэнергии не хватает. Поэтому "Укрэнерго" как оператор системы рассчитывает доступные лимиты. При этом учитывается, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию (при чем все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины получили повреждения), состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и еще ряд других параметров.

Какие принципы определения лимитов

Главный принцип - сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть потреблено в этот момент. Дисбаланс в несколько процентов может привести к авариям в системе.

"Укрэнерго" предлагает представить компанию взрослых, которая постоянно заказывает на обед пирог. Каждый человек съедал свой кусок без остатка. Все были сыты, поэтому долгое время ситуация выглядела так:

Василий (40 лет, рост 190 см, вес 100 кг, зарабатывает физическим трудом) - заказывал кусок, который составлял 40% пирога;
Мария (20 лет, рост 170 см, вес 65 кг) - 20% пирога;
Михаил и Татьяна - традиционно съедали по 15%;
Андрей, самый маленький участник обеда, - всегда был доволен куском в 10%.

Обычно хозяйка выпекала для них пирог весом 1 кг. Но ситуация изменилась и продуктов стало хватать всего на 500 граммов. Поэтому куски всех гостей уменьшили на 50% от заказанных, хотя в их доли от целого пирога это все равно будут те же 40%, 20%, 15% и 10%.

Так, в этом примере Василий - это ряд регионов с большим количеством важных промышленных предприятий и большей густотой населения. Соответственно, там объем потребления будет больше.

Уменьшение или увеличение лимитов для каждого региона зависит исключительно от размеров пирога - общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции после атак россиян. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем - уменьшив долю кого-то другого.

Как определяется распределение "пирога"

Для расчета предельных объемов потребления электроэнергии каждое облэнерго представляет "Укрэнерго" общий прогноз потребления по своей области, который должен учитывать миграционные процессы, релокацию предприятий, фактические изменения в общем уровне, структуре потребления и среднемесячные температуры по региону. НЭК, в свою очередь, рассчитывает в процентах удельный вес каждой области в общем объеме потребления.

Полученные проценты "Укрэнерго" предоставляет на рассмотрение Минэнергетики, где их анализируют и согласовывают или при обнаружении существенных отклонений предоставляют предложения к корректировкам.

К примеру, в январе после проверки показателей обнаружили, что некоторые облэнерго в своих прогнозах учитывали значительно более низкие температуры, чем есть в этом сезоне, пытаясь увеличить свою долю (лимиты) в общем объеме потребления. Минэнерго отметило, что такие расчеты не соответствуют действительности. После пересчета с обновленными данными температуры лимиты увеличили, но не на 30-50%, как предлагали облэнерго, а на 3% - именно такой является, по расчетам министерства, тенденция к росту потребления. Такое распределение, с учетом актуальных данных, является наиболее корректным.

После получения доказанных лимитов облэнерго распределяют имеющийся объем электроэнергии следующим образом: прежде всего питается критическая инфраструктура (водоканалы, теплоснабжение, больницы, оборонные предприятия). Список объектов критической инфраструктуры определяется местными военными администрациями.

РБК-Украина сообщало, что сегодня потребление электроэнергии несколько уменьшилось, в связи с чем уменьшился и дефицит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияУкрэнергоВеерные отключения