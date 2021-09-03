Пояса шахидов и захваченная техника: талибы провели "парад победы" над Западом

После выхода западной коалиции из Афганистана боевики движения "Талибан" прошлись с военным парадом по Кандагару. На параде они продемонстрировали захваченную технику, а также традиционное оружие - самодельные бомбы и пояса шахидов-смертников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что парад талибов транслировали на государственном телевидении. В частности, по Кандагару проехала техника с демонстрацией поясов шахидов и самодельных бомб, которые используются для минирования автомобилей.
Также на видео попали колонны оставленной американской техники. Предполагается, что 40-минутное шествие проходило перед лидерами "Талибана", которые наблюдали за ним с импровизированной стойки напротив оружейного стенда.
Напомним, в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерского ущелья между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления.