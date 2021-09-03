Пояси шахідів і захоплена техніка: таліби провели "парад перемоги" над Заходом

Повідомляється, що парад талібів транслювали на державному телебаченні. Зокрема, по Кандагару проїхала техніка з демонстрацією поясів шахідів і саморобних бомб, які використовуються для мінування автомобілів.

Також на відео потрапили колони американської техніки. Передбачається, що 40-хвилинна хода проходила перед лідерами "Талібану", які спостерігали за нею з імпровізованої стійки навпроти збройового стенду.