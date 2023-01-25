Power banking: у разі блекауту працюватимуть 40% банківських відділень

За даними прес-служби, сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

"Це 1827 банківських відділень у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України, які додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку", - йдеться в повідомленні.

На старті проекту його учасниками стали 14 системно важливих банків, відділення яких становлять наразі близько 70% мережі power banking. На сьогодні до проекту приєдналися майже всі банки, що, зокрема, сприяло швидкому розширенню мережі.

В умовах блекауту у відділеннях мережі power banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, зокрема: