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Power banking: в случае блекаута будут работать 40% банковских отделений

Фото: генераторами оборудовали 40% банковских отделений (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совместная банковская сеть power banking, дополнительно оснащенная, чтобы работать без энергоснабжения, за последний месяц выросла в 1,5 раза или на 640 банковских отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.

"Это 1827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах всех регионов Украины, дополнительно оснащенных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи", - говорится в сообщении.

На старте проекта его участниками стали 14 системно важных банков, отделения которых составляют около 70% сети power banking. На сегодняшний день к проекту присоединились почти все банки, что, в частности, способствовало быстрому расширению сети.

В условиях блекаута в отделениях сети power banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности:

  • получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);
  • платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);
  • обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);
  • консультации менеджеров по финансовым вопросам.

По состоянию на 23 января 2023 года общее количество всех банковских отделений, за исключением неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия, составляет 4500.

Напомним, системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети - power banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

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