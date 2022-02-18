Повысить налоги и отменить льготы. Президент Чехии хочет роста доходов бюджета

При этом Земан подчеркнул, что теперь правительство должно начать погашать свои долги.

Он также повторил, что отмена налоговых льгот увеличит доходы бюджета на 380 млрд крон. Он также призвал к повторному повышению подоходного налога с населения. Он сказал, что прошлогоднее снижение сверхбрутто-зарплаты лишило бюджет 90 млрд крон.

Он обвинил правительство в отсутствии политической смелости для возвращения ставок на первоначальный уровень и напомнил, что ни одна из них не может приписать снижение налогов в качестве "фактора электорального успеха" в предвыборной кампании. Президент напомнил, что снижение налогов также подверглось критике со стороны Международного валютного фонда.

Он добавил, что большая часть денег, оставшихся в кошельках людей в результате снижения налогов, была откушена инфляцией.

Земан также раскритиковал сокращение инвестиций и план по сокращению выплат по государственному страхованию.

"Ценой экономии жалких 14 млрд крон будет достигнуто всеобщее раздражение", - сказал президент, имея в виду возвращение уровня выплат для государственных страховщиков на уровень 2021 года.