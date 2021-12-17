Президент Чехии назначил новое правительство
В Чехии в пятницу, 17 декабря, приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
"Церемония назначения нового правительства Чехии состоялась 17 декабря 2021 года в замке Ланы, резиденции президента республики. Глава государства Милош Земан назначил в полном составе кабинет, предложенный новым премьер-министром Петром Фиалой", - пишет издание.
При этом уточняется, что в ходе церемонии каждый министр пожал руку президенту страны и принес присягу.
Новое коалиционное правительство состоит из пяти партий. Шесть кресел заняли гражданские демократы, три - христианские демократы, два - представители Топ-09, четыре - "Старосты и независимые", три - "Пираты". В нем будет 15 мужчин и три женщины.
По сравнению с предыдущим кабинетам, новое правительство будет больше: там появились три министра без портфеля. В связи с тем, что скоро Чехия займет пост председателя ЕС, учреждена должность министра по европейским вопросам. Также появились посты министра науки, исследований и инноваций, и министра законодательства.
Напомним, президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.
По словам Земана, кандидат на должность министра иностранных дел Ян Липавский - якобы не имеет достаточных профессиональных квалификаций. В то же время президент отмечал, что, согласно Конституции, он не обязан согласовывать все предоставленные ему предложения от членов правительства.