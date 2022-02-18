Повысить налоги и отменить льготы. Президент Чехии хочет роста доходов бюджета
Президент Чехии Милош Земан в Палате депутатов раскритиковал проект бюджета страны, назвав его инфляционным. Он призвал отменить все налоговые льготы и рекомендовал увеличить подоходный налог с населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
При этом Земан подчеркнул, что теперь правительство должно начать погашать свои долги.
Он также повторил, что отмена налоговых льгот увеличит доходы бюджета на 380 млрд крон. Он также призвал к повторному повышению подоходного налога с населения. Он сказал, что прошлогоднее снижение сверхбрутто-зарплаты лишило бюджет 90 млрд крон.
Он обвинил правительство в отсутствии политической смелости для возвращения ставок на первоначальный уровень и напомнил, что ни одна из них не может приписать снижение налогов в качестве "фактора электорального успеха" в предвыборной кампании. Президент напомнил, что снижение налогов также подверглось критике со стороны Международного валютного фонда.
Он добавил, что большая часть денег, оставшихся в кошельках людей в результате снижения налогов, была откушена инфляцией.
Земан также раскритиковал сокращение инвестиций и план по сокращению выплат по государственному страхованию.
"Ценой экономии жалких 14 млрд крон будет достигнуто всеобщее раздражение", - сказал президент, имея в виду возвращение уровня выплат для государственных страховщиков на уровень 2021 года.
Напомним, 17 декабря прошлого года в Чехии приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.
Отметим, до этого президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.