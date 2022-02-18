Підвищити податки і скасувати пільги. Президент Чехії хоче зростання доходів бюджету
Президент Чехії Мілош Земан в Палаті депутатів розкритикував проект бюджету країни, назвавши його інфляційним. Він закликав скасувати всі податкові пільги і рекомендував збільшити прибутковий податок з населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.
При цьому Земан підкреслив, що тепер уряд повинен почати погашати свої борги.
Він також повторив, що скасування податкових пільг збільшить доходи бюджету на 380 млрд крон. Він також закликав до повторного підвищення прибуткового податку з населення. Він сказав, що минулорічне зниження надбрутто-зарплати позбавило бюджет 90 млрд крон.
Він звинуватив уряд у відсутності політичної сміливості для повернення ставок на початковий рівень і нагадав, що жодна з них не може приписати зниження податків як "фактор електорального успіху" в передвиборній кампанії. Президент нагадав, що зниження податків також піддалося критиці з боку Міжнародного валютного фонду.
Він додав, що велика частина грошей, що залишилися в гаманцях людей в результаті зниження податків, була відкушена інфляцією.
Земан також розкритикував скорочення інвестицій і план зі скорочення виплат по державному страхуванню.
"Ціною економії жалюгідних 14 млрд крон буде досягнуто загальне роздратування", - сказав президент, маючи на увазі повернення рівня виплат для державних страховиків на рівень 2021 року.
Нагадаємо, 17 грудня минулого року в Чехії приступив до роботи новий уряд. Церемонія присяги членів Кабінету Міністрів пройшла в резиденції президента в замку Лани.
Зазначимо, до цього президент Чехії Мілош Земан блокував призначення уряду тим, що відмовлявся погоджувати кандидатуру нового глави МЗС.