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Повышенные оклады распространили и на работников скорой помощи

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 12:47
Повышенные оклады распространили и на работников скорой помощи
Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

Минздрав внесет коррективы в предыдущий приказ

Задействованным в борьбе с коронавирусом в Украине работникам скорой помощи тоже повысят оклады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, фельдшеры и водители скорой, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки. Он также уточнил, что эти должности указаны в предыдущем приказе в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением подтвержденных случаев COVID-19.

"Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности", - заявил он и добавил, что в приказ внесут корректировку и пропишут должности отдельно.

Напомним, накануне Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами. В частности, предполагается, что медики будут получать доплаты в размере трех окладов. При этом повышенные доплаты будут выплачиваться, начиная с зарплаты за март.

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