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Підвищені оклади поширили й на працівників швидкої допомоги

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 12:47
Підвищені оклади поширили й на працівників швидкої допомоги
Фото: міністр охорони здоров'я Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

МОЗ внесе корективи в попередній наказ

Задіяним у боротьбі з коронавірусом в Україні працівникам швидкої допомоги теж підвищать оклади. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, фельдшери і водії швидкої, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Він також уточнив, що ці посади вказані в попередньому наказі в пункті про лікарів інших спеціальностей, зайнятих лікуванням підтверджених випадків COVID-19.

"Однак виникло непорозуміння - мені надійшло чимало повідомлень, нібито ні фельдшерів, ні водіїв швидкої там немає, так як не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності", - заявив він і додав, що до наказу внесуть коригування і пропишуть посади окремо.

Нагадаємо, напередодні МОЗ визначив список медичних посад з підвищеними доплатами. Зокрема, передбачається, що медики будуть отримувати доплати в розмірі трьох окладів. При цьому підвищені доплати будуть виплачуватися, починаючи з зарплати за березень.

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