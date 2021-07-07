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УЗ нужно реформировать, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, - нардеп

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Киев, Среда 07 июля 2021 16:52
УЗ нужно реформировать, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, - нардеп Фото: УЗ нуждается в реформировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныце" стоит посчитать себестоимость перевозок и разобраться с коррупцией, прежде чем в очередной раз поднимать вопрос о повышении тарифов.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Сначала нужно заниматься вопросами оптимизации затрат. Потом необходимо четко просчитать себестоимость перевозок, потом посмотреть, а что делают наши основные конкуренты с точки зрения тарифов. А потом уже вообще поднимать этот вопрос (повышения тарифов, - ред.)", - рассказал Бондарев.

Он подчеркнул: в связи с экономическим кризисом на данный момент у бизнеса нет реальных оборотных средств, он только начинает выходить в фазу стабильности после фактически 1 года и 3 месяцев карантина и пандемии.

На его взгляд, в таких условиях говорить о повышении тарифов нереально и антинародно. Депутат считает, что вместо повышения тарифов на перевозки УЗ следует, прежде всего, оптимизировать затраты и преодолеть коррупцию.

"На сегодняшний день УЗ необходимо навести порядок с коррупцией", - подытожил Бондарев.

Напомним, ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента УЗ ежегодно теряет более 10 млрд грн.

Как известно, Мининфраструктуры предложило повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов - повысить тарифы на 30% и 15% соответственно.

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Укрзализныця тарифы
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