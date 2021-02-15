Для повышения безопасности на дорогах в Украине предусмотрели 2,5 млрд гривен в 2021

Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 млрд грн для реализации мероприятий.

"В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель", - сказал он.

Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.

Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 млрд грн потратят на строительство и усовершенствование: