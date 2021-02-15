ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для повышения безопасности на дорогах в Украине предусмотрели 2,5 млрд гривен в 2021

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 10:35
Для повышения безопасности на дорогах в Украине предусмотрели 2,5 млрд гривен в 2021 Фото: Александр Кава (mof.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 млрд грн для реализации мероприятий.

Об этом рассказал замминистра финансов Александр Кава, передает правительственный портал.

"В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель", - сказал он.

Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.

Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 млрд грн потратят на строительство и усовершенствование:

  • 200 пешеходных переходов;
  • 20 кольцевых развязок;
  • ликвидацию 5 мест концентрации ДТП;
  • обеспечение работников полиции, ГСЧС и медиков необходимым оборудованием, что позволит более эффективно реагировать на ДТП и спасать жизни пострадавших;
  • габаритно-весовой контроль за перегруженными грузовиками, которые являются источником повышенной опасности.

Напомним, число камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Развитие такой системы фиксации планируется по трем направлениям.

В материале "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД", в мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а лишь повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество дороги бюджет 2021
NEWS
Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе
Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса