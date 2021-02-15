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На підвищення безпеки на дорогах в Україні передбачили 2,5 млрд гривень у 2021

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 10:35
На підвищення безпеки на дорогах в Україні передбачили 2,5 млрд гривень у 2021 Фото: Олександр Кава (mof.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Одним з пріоритетних завдань уряду залишається підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У державному бюджеті на 2021 рік на ці цілі передбачили близько 2,5 млрд грн для реалізації заходів.

Про це розповів замміністра фінансів Олександр Кава, передає урядовий портал.

"У 2020 році в Україні за даними Національної поліції зареєстровано понад 168 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 3541 людина та травмовано 31 974 осіб. Ми бачимо, що на сьогодні в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є вищим ніж середньоєвропейський показник", - сказав він.

Кава підкреслив, що безпечні умови перевезення пасажирів залізничним транспортом дозволять зменшити навантаження на міжміський та міський громадський транспорт.

Вказано, що у 2021 році кошти в сумі близько 2,5 млрд грн витратять на побудову та удосконалення:

  • 200 пішохідних переходів;
  • 20 кільцевих розв’язок;
  • ліквідацію 5 місць концентрації ДТП;
  • забезпечення працівників поліції, ДСНС та медиків необхідним обладнанням, що дасть можливість більш ефективніше реагувати на ДТП та рятувати життя постраждалих;
  • габаритно-ваговий контроль за перевантаженими вантажівками, які є джерелом підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України виросте до 1,5 тисячі. Розвиток такої системи фіксації планується за трьома напрямками.

У матеріалі "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР", у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.

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