На підвищення безпеки на дорогах в Україні передбачили 2,5 млрд гривень у 2021
Одним з пріоритетних завдань уряду залишається підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У державному бюджеті на 2021 рік на ці цілі передбачили близько 2,5 млрд грн для реалізації заходів.
"У 2020 році в Україні за даними Національної поліції зареєстровано понад 168 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 3541 людина та травмовано 31 974 осіб. Ми бачимо, що на сьогодні в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є вищим ніж середньоєвропейський показник", - сказав він.
Кава підкреслив, що безпечні умови перевезення пасажирів залізничним транспортом дозволять зменшити навантаження на міжміський та міський громадський транспорт.
Вказано, що у 2021 році кошти в сумі близько 2,5 млрд грн витратять на побудову та удосконалення:
- 200 пішохідних переходів;
- 20 кільцевих розв’язок;
- ліквідацію 5 місць концентрації ДТП;
- забезпечення працівників поліції, ДСНС та медиків необхідним обладнанням, що дасть можливість більш ефективніше реагувати на ДТП та рятувати життя постраждалих;
- габаритно-ваговий контроль за перевантаженими вантажівками, які є джерелом підвищеної небезпеки.
Нагадаємо, число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України виросте до 1,5 тисячі. Розвиток такої системи фіксації планується за трьома напрямками.
У матеріалі "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР", у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.