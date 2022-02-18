В повышении ренты на добычу украинского газа нет никакой экономической логики, - нардеп

"А если говорить о самой идее. Мы понимаем, из чего они исходят. Они исходят из того, что "Нафтогазу" нужны деньги для того, чтобы закупить газ на следующий отопительный сезон, и придумали, как его найти, - путем повышения ренты. Это точно мы поддерживать не готовы, потому что нет никакой экономической логики. Это просто приведет к тому, что упадет добыча, и все", - заявила нардеп.

По ее словам, предложение правительства о кратном повышении ренты - это попытка решить политические вопросы крайне нерыночными методами.