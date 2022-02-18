RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В підвищенні ренти на видобуток українського газу немає жодної економічної логіки, - нардеп

Автор: Наталія Гурковська

Пропозиція Кабміну про різке підвищення податку на видобуток українського газу не містить жодної економічної логіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від "Голосу" Інни Совсун.

"А якщо говорити про саму ідею. Ми розуміємо, з чого вони виходять. Вони виходять з того, що "Нафтогазу" потрібні гроші для того, щоб закупити газ на наступний опалювальний сезон, і придумали, як його знайти, - шляхом підвищення ренти. Це точно ми підтримувати не готові, тому що немає жодної економічної логіки. Це просто призведе до того, що впаде видобуток, та й все", - заявила нардеп.

За її словами, пропозиція уряду про кратне підвищення ренти - це спроба вирішити політичні питання вкрай неринковими методами.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ