ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В повышении ренты на добычу украинского газа нет никакой экономической логики, - нардеп

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 16:48
В повышении ренты на добычу украинского газа нет никакой экономической логики, - нардеп Фото: народный депутат от "Голоса" Инна Совсун (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Предложение Кабмина о резком повышении налога на добычу украинского газа не содержит никакой экономической логики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от "Голоса" Инны Совсун.

"А если говорить о самой идее. Мы понимаем, из чего они исходят. Они исходят из того, что "Нафтогазу" нужны деньги для того, чтобы закупить газ на следующий отопительный сезон, и придумали, как его найти, - путем повышения ренты. Это точно мы поддерживать не готовы, потому что нет никакой экономической логики. Это просто приведет к тому, что упадет добыча, и все", - заявила нардеп.

По ее словам, предложение правительства о кратном повышении ренты - это попытка решить политические вопросы крайне нерыночными методами.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
Боевики обстреляли гуманитарный конвой
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти