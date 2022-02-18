В підвищенні ренти на видобуток українського газу немає жодної економічної логіки, - нардеп

"А якщо говорити про саму ідею. Ми розуміємо, з чого вони виходять. Вони виходять з того, що "Нафтогазу" потрібні гроші для того, щоб закупити газ на наступний опалювальний сезон, і придумали, як його знайти, - шляхом підвищення ренти. Це точно ми підтримувати не готові, тому що немає жодної економічної логіки. Це просто призведе до того, що впаде видобуток, та й все", - заявила нардеп.

За її словами, пропозиція уряду про кратне підвищення ренти - це спроба вирішити політичні питання вкрай неринковими методами.