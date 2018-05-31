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Повышение зарплаты полицейским ожидается не раньше сентября, - Князев

НовостиОбщество    31.05.2018 - 16:18
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)
Фото: Сергей Князев (mvs.gov.ua)

В июле или сентябре руководство полиции обратится с предложением к Авакову об увеличении зарплаты

В сентябре 2018 года руководство Национальной полиции обратится к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой повышения зарплаты полицейским. Об этом на брифинге по случаю выпуска студентов полицейской академии заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, фонд заработной платы, который есть в Нацполиции, не дает возможность в последующие месяцы повысить зарплату полицейским.

"Для патрульного полицейского восемь тысяч гривен - это мало. Но это стартовая зарплата "добрый день, я пришел в полицию". Курсанты полиции получали еще меньше, с 1 июня у них зарплата будет восемь тысяч гривен.  Мы достигнем сейчас уровня восьми тысяч среди остатка некоторых профессий, которые еще не имеют восьми тысяч", - отметил Князев.

Глава полиции сообщил, что в июле или сентябре руководство полиции обратится с предложением к министру об увеличении зарплаты, в том числе патрульным полиции.

Князев отметил, что сейчас в Украине числится около 18 тыс. патрульных. 

Напомним, Аваков сегодня презентовал Академию патрульной полиции. Также в этот день состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии.

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Теги публикации: полиция, Сергей Князев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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