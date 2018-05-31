Повышение зарплаты полицейским ожидается не раньше сентября, - Князев

В июле или сентябре руководство полиции обратится с предложением к Авакову об увеличении зарплаты

В сентябре 2018 года руководство Национальной полиции обратится к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой повышения зарплаты полицейским. Об этом на брифинге по случаю выпуска студентов полицейской академии заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, фонд заработной платы, который есть в Нацполиции, не дает возможность в последующие месяцы повысить зарплату полицейским.

"Для патрульного полицейского восемь тысяч гривен - это мало. Но это стартовая зарплата "добрый день, я пришел в полицию". Курсанты полиции получали еще меньше, с 1 июня у них зарплата будет восемь тысяч гривен. Мы достигнем сейчас уровня восьми тысяч среди остатка некоторых профессий, которые еще не имеют восьми тысяч", - отметил Князев.

Глава полиции сообщил, что в июле или сентябре руководство полиции обратится с предложением к министру об увеличении зарплаты, в том числе патрульным полиции.

Князев отметил, что сейчас в Украине числится около 18 тыс. патрульных.

Напомним, Аваков сегодня презентовал Академию патрульной полиции. Также в этот день состоялся выпуск первых 83 курсантов Академии.