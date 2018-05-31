Підвищення зарплати поліцейським очікується не раніше вересня, - Князєв

В липні або вересні керівництво поліції звернеться з пропозицією до Авакова про збільшення зарплати

У вересні 2018 року керівництво Національної поліції звернеться до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з проханням підвищення зарплати поліцейським. Про це на брифінгу з нагоди випуску студентів поліцейської академії заявив глава Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, фонд заробітної плати, який є в Нацполіції, не дає можливість в наступні місяці підвищити зарплату поліцейським.

"Для патрульного поліцейського вісім тисяч гривень - це мало. Але це стартова зарплата "добрий день, я прийшов у поліцію". Курсанти поліції отримували ще менше, з 1 червня у них зарплата буде вісім тисяч гривень. Ми досягнемо зараз рівня восьми тисяч серед залишку деяких професій, які ще не мають восьми тисяч", - зазначив Князєв.

Глава поліції повідомив, що в липні або вересні керівництво поліції звернеться з пропозицією до міністра про збільшення зарплати, в тому числі патрульним поліції.

Князєв зазначив, що зараз в Україні нараховується близько 18 тис. патрульних.

Нагадаємо, Аваков сьогодні презентував Академію патрульної поліції. Також в цей день відбувся випуск перших 83 курсантів Академії.