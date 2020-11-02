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На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен

Украина, Понедельник 02 ноября 2020 15:38
На повышение зарплат медикам за два месяца направили более 2,5 млрд гривен
Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На повышение зарплат медицинских работников в сентябре и октябре направили более 2,5 млрд гривен. Средства выплатила Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что больше всего средств на повышение зарплат получили медицинские учреждения Киева - более 216 млн гривен, Днепропетровской области - более 209 млн гривен и Харьковской - 171 млн гривен.

"Национальная служба здоровья Украины уже выплатила более 2,5 млрд гривен на повышение заработных плат медицинских работников в сентябре и октябре. Деньги получили 1596 медучреждений специализированной помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что врачи, которые непосредственно лечат больных коронавирусной болезнью, получают доплаты до 300% не по поминутной тарификации. Механизм выплаты этих средств выходит из количества медиков, работающих с пациентом.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что Нацслужба здоровья перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Так, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

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