ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На підвищення зарплат медиків за два місяці направили понад 2,5 млрд гривень

Україна, Понеділок 02 листопада 2020 15:38
На підвищення зарплат медиків за два місяці направили понад 2,5 млрд гривень
Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На підвищення зарплат медичних працівників у вересні та жовтні направили понад 2,5 млрд гривень. Кошти виплатила Національна служба здоров'я.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що найбільше коштів на підвищення зарплат отримали медичні заклади Києва - понад 216 млн гривень, Дніпропетровської області - понад 209 млн гривень та Харківської - 171 млн гривень.

"Національна служба здоров’я України вже виплатила понад 2,5 млрд гривень на підвищення заробітних плат медичних працівників у вересні і жовтні. Гроші отримали 1 596 медзакладів спеціалізованої допомоги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарі, які безпосередньо лікують хворих коронавірусною хворобою, отримують доплати до 300% не за похвилинною тарифікацією. Механізм виплати цих коштів виходить з кількості медиків, які працюють з пацієнтом.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що Нацслужба здоров'я перерахувала закладам понад 1,3 млрд гривень на виплату підвищених зарплат медикам у вересні та в жовтні.

Так, Кабінет міністрів ініціює звільнення в регіонах у зв'язку з затримкою з доплатами медикам.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство зарплатамедикиНСЗУ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся