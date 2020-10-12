На повышение зарплат медикам больницы получили более 1,3 млрд гривен

Национальная служба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре. С 1 сентября повысили зарплаты врачам, специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей и младшим медсестрам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оплаты по дополнительным договорам за сентябрь на сумму более 1,225 млрд грн получили 1515 медицинских учреждений. Также 141 заведение получило оплаты от НСЗУ уже и за октябрь - на общую сумму 101,8 млн грн", - информирует НСЗУ.

Указано, что сегодня свои предложения в Нацслужбу подали все медицинские учреждения, имеющие право на получение доплат для повышения зарплат врачам.

Напомним, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам. Кроме того, главам ОГА будут вынесены выговоры.

Как писало РБК-Украина, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отмечал, что на надбавки медикам за сентябрь уже перечислили более 1,2 млрд гривен.