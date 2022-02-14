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Повышение зарплат в армии. Законопроект рассмотрят на этой неделе, - Арахамия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховная рада рассмотрит законопроект о повышении зарплат военным на этой неделе. Деньги планируется взять за счет перераспределения доходов бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Обсуждали законопроекты. Первое, это повышение зарплат в армии. Мы обсуждали, как это реализовать как можно скорее. Думаю, проголосуем на этой неделе в первом чтении", - сказал Арахамия после заседания фракции.

По его словам, деньги на повышение зарплаты военным планируется взять за счет перераспределения. Часть средств, отметил он, будут получены из инфраструктуры, а другую - из повышения ренты на добычу газа.

"Мы внесли в Кабинет министров законопроект о повышении ренты на газ", - добавил глава фракции.

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат военнослужащим.

Отметим, в середине января этого года военным летчикам Вооруженных сил Украины повысили заработную плату.

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Слуга народаДавид АрахамияВерховная рада