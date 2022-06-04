Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как гражданам сейчас защитить свои гривневые доходы и сбережения от инфляции

Как отметили в пресс-службе, в апреле инфляция в Украине ускорилась до 16,4% в годовом измерении и по оценкам НБУ по итогам года она может превысить 20%. Национальный банк имеет значительный опыт борьбы с инфляцией.

Во время войны в 2015 году она достигала даже 60%, но НБУ в конечном итоге сократил ее до своей цели 5%. Однако снижение инфляции требует времени.

Для того, чтобы уже сейчас защитить свои сбережения от роста цен украинцы могут положить средства на банковский депозит.

Процентная ставка по депозитам зависит от его вида срочный или по требованию. По последнему ставка обычно ниже. Также ставка зависит от срока вклада. Средняя ставка по депозитам на 1-3 месяца составляет 6-7% годовых в гривне, на 12 месяцев - около 8%.

Депозиты являются защищенными и в случае ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам их средства. На время действия военного положения и трех месяцев после него - это 100% гарантии. После этого периода гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн.

Еще один вариант для сбережений - приобрести ценные бумаги правительства.

В условиях войны правительство выпустило специальные военные ОВГЗ, деньги от которых идут на финансирование потребностей армии и социальные нужды. Максимальная ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла 11,5% годовых.

Выплаты по ним на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.

Что изменит повышение учетной ставки

Во-первых, должны вырасти ставки по ОВГЗ. Таким образом вы не только можете уменьшить влияние инфляции на ваши сбережения, но и помочь нашей армии приблизить победу.

Военные ОВГЗ можно купить в несколько кликов через банковские онлайн-приложения.

Сейчас государство размещает военные ОВГЗ и предлагает за них максимум 11,5% годовых в гривне. Это выше, чем процентные ставки по банковским депозитам, однако ниже уровня инфляции. Если же ставки по ОВГЗ вырастут вслед за учетной ставкой, они станут намного более интересными для сбережений и помогут украинцам защитить свои деньги от инфляции.

Во-вторых, должны вырасти ставки по банковским депозитам. Как и в случае с ОВГЗ, процентная ставка по ним не перекрывает потери от инфляции. После повышения ставок по депозитам украинцы будут иметь еще один инструмент, чтобы обезопасить свои доходы.

"Как результат, ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это означает, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Поэтому НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию", - говорится в сообщении НБУ.

Как повышение ставки НБУ повлияет на кредитование и восстановление экономики

НБУ не ожидает значительного повышения ставок по кредитам, ведь они росли и раньше, несмотря на неизменность учетной ставки с января 2022 года. Это объясняется тем, что банки сильно рискуют не вернуть кредит во время войны. Поэтому они стараются выдавать кредиты только надежным заемщикам, за которых они конкурируют между собой. Такая конкуренция сдерживает повышение ставок по кредитам.

В то же время возрастет интерес к гривневым депозитам и ОВГЗ. Это поможет снизить давление на обменный курс и сдерживать инфляцию. Когда Национальный банк достигнет этих целей, он начнет снижать ставку, чтобы стимулировать экономику, в которой нужно будет быстро восстанавливаться после победы в войне, отмечают в НБУ.