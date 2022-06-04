Як підвищення облікової ставки до 25% позначиться на депозитах та курсі гривні: роз'яснення НБУ

Національний банк України підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це допоможе утримувати стабільний курс гривні і захистити доходи та заощадження громадян від знецінення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як громадянам зараз захистити свої гривневі доходи та заощадження від інфляції

Як зазначили в прес-службі, у квітні інфляція в Україні прискорилася до 16,4% у річному вимірі, й за оцінками НБУ за підсумками року вона може перевищити 20%. Національний банк має значний досвід боротьби з інфляцією.

Під час війни у 2015 році вона досягала навіть 60%, але НБУ зрештою скоротив її до своєї цілі 5%. Проте зниження інфляції потребує часу.

Для того, щоб уже зараз захистити свої заощадження від зростання цін українці можуть покласти кошти на банківський депозит.

Відсоткова ставка за депозитами залежить від його виду: строковий чи на вимогу. За останнім ставка зазвичай нижча. Також ставка залежить від терміну вкладу. Середня ставка за депозитами на 1-3 місяці становить 6-7% річних у гривні, на 12 місяців - близько 8%.

Депозити є захищеними й у разі ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вкладникам їхні кошти. На час дії воєнного стану та трьох місяців після нього - це 100% гарантії. Після цього періоду гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. грн.

Ще один варіант для заощаджень - придбати цінні папери уряду.

В умовах війни уряд випустив спеціальні військові ОВДП, гроші від яких йдуть на фінансування потреб армії та соціальні потреби. Максимальна ставка за випущеними раніше гривневими облігаціями становила 11,5% річних.

Виплати за ними на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Що змінить підвищення облікової ставки

По-перше, мають зрости ставки за ОВДП. У такий спосіб ви не тільки можете зменшити вплив інфляції на ваші заощадження, а й допомогти нашій армії наблизити перемогу.

Військові ОВДП можна купити в декілька кліків через банківські онлайн-додатки.

Зараз держава розміщує військові ОВДП і пропонує за них максимум 11,5% річних у гривні. Це вище, ніж відсоткові ставки за банківськими депозитами, проте нижче рівня інфляції. Якщо ж ставки за ОВДП зростуть услід за обліковою ставкою, вони стануть набагато цікавішими для заощаджень та допоможуть українцям захистити свої гроші від інфляції.

По-друге, мають зрости ставки за банківськими депозитами. Як і у випадку з ОВДП, процентна ставка за ними не перекриває втрати від інфляції. Після підвищення ставок за депозитами українці матимуть ще один інструмент, щоб убезпечити свої доходи.

"Як результат, очікується, що громадяни отримають більше можливостей заощаджувати в гривні. Це означає, що знизиться попит на валюту і тиск на обмінний курс. Тож НБУ зможе підтримувати курсову стабільність та гальмувати інфляцію", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як підвищення ставки НБУ вплине на кредитування та відновлення економіки

НБУ не очікує значного підвищення ставок за кредитами, адже вони зростали і раніше, попри незмінність облікової ставки з січня 2022 року. Це пояснюється тим, що банки сильно ризикують не повернути кредит під час війни. Тому вони намагаються видавати кредити тільки надійним позичальникам, за яких вони конкурують між собою. Така конкуренція стримує підвищення ставок за кредитами.

Водночас зросте інтерес до гривневих депозитів та ОВДП. Це допоможе знизити тиск на обмінний курс і стримувати інфляцію. Коли Національний банк досягне цих цілей, він почне знижувати ставку, щоб стимулювати економіку, якій треба буде швидко відновлюватися після перемоги у війні, зазначають в НБУ.