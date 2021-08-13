Повышение тарифов на ж/д грузовые перевозки станет катастрофическим для энергорынка, - Минэнергетики

Как сказано в письме, падение потребления электроэнергии, вызванное пандемией COVID-19, привело к профициту угольной продукции в Украине, и, как следствие, к ухудшению финансового состояния предприятий отрасли.

"Так, за 6 месяцев 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года добыча рядового угля снизилась на 27,8%. Кроме того, изменение конъюнктуры на рынке угля привело к снижению цен на 22,1%. За 6 месяцев 2020 года государственные угледобывающие предприятия получили 2,7 млрд грн убытков. При сохранении тенденции, за 2020 год государственные предприятия ожидают получить 5,1 млрд грн убытков", - подчеркивают в Минэнергетики.

В ведомстве посчитали, что повышение тарифов УЗ на перевозку порожних вагонов суммарно на 69% и рост стоимости перевозок 1 тонны угля на 40 грн (13%) будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей.

"Учитывая условия стагнации угольной отрасли и кризисных явлений на энергетическом рынке Украины, любое увеличение себестоимости угля негативно повлияет на экономическое состояние предприятий с дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. Поэтому Министерство предлагает пересмотреть целесообразность принятия проекта приказа о повышении тарифов на перевозку грузов - к стабилизации ситуации в угольной и энергетической отраслях, и экономике Украины в целом", - резюмируется в письме.

Как известно, Мининфраструктуры хочет в два этапа повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30%. При том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%.

В Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУПЭК) в свою очередь обратились в Антимонопольный комитет с просьбой вмешаться и рекомендовать отозвать это решение. Как сказано в письме, повышение тарифов является необоснованным, ведь этот вид перевозок в УЗ является рентабельным.

К тому же, согласно предварительным выводам, тарифообразование происходит непрозрачно, не имеет достаточного обоснования и искажает конкуренцию на рынке.